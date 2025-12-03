🕧 В регионах предложили запретить работу круглосуточных магазинов

По мнению авторов инициативы, запрет работать 24 часа для магазинов позволит лучше бороться с продажей алкоголя по ночам.

Заксобрание Кировской области выступило против работы круглосуточных магазинов в некоторых регионах РФ.

Ожидается, что подобные ограничения позволят бороться с нелегальной продажей алкоголя в неположенное время — после 23 часов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.

«Небольшие магазины, работающие в формате "24 часа", вопреки установленным на федеральном уровне запретам, продолжают осуществлять незаконную торговлю алкогольной продукцией в ночное время», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает дать региональным властям право устанавливать дополнительные ограничения по режиму работы круглосуточных магазинов.

В пресс-службе Росалкогольтабакконтроля объяснили, что власти субъектов могут вводить дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя, а также полный запрет на розничную торговлю спиртным и в общепите, если точки находятся в многоквартирных домах или на территориях, прилегающим к ним.

В Кировской области проблема нелегальной продажи алкогольных напитков стоит остро. Местные жители продолжают жаловаться на торговые точки в многоквартирных домах, которые торгуют спиртным. В регионе 141 круглосуточный магазин, из которых в 113 объектах нашли нарушения. Чаще всего точки штрафуют за сбыт продукции без акцизных марок и отсутствие лицензии.

Одна из схем продажи алкоголя ночью выглядит так: круглосуточные магазины продают бутылки за наличные, а утром кассиры пробивают товар в разрешенное время продажи.

