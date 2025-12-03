🚢 Турция продает билеты на паром Seabridge в Сочи, но власти Кубани против
Турецкие компании возобновили продажу билетов на паром Seabridge. Рейс в Сочи планируют отправить 7 декабря 2025 года. Однако власти Краснодарского края не одобряют это: инфраструктура региона не готова, а также возможны угрозы безопасности.
Сейчас порт Сочи и прилегающая к нему инфраструктура не соответствуют требованиям для приема грузопассажирских судов. Об этом пишет «КП».
Также местные власти считают, что движение транспорта от морского порта негативно скажется на туристической привлекательности города и создаст дополнительные риски безопасности.
Кроме того, в администрации объяснили, что никаких официальных обращений от турецкой стороны по поводу захода парома в Сочи не было.
