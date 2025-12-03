ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем, дополняем →
Общество

🚢 Турция продает билеты на паром Seabridge в Сочи, но власти Кубани против

7 декабря 2025 года Турция планирует отправить паром из Трабзона в Сочи, однако официальных запросов о заходе парома властям Краснодарского края не отправляли. Более того — городская инфраструктура не готова к такому сообщению.

Турецкие компании возобновили продажу билетов на паром Seabridge. Рейс в Сочи планируют отправить 7 декабря 2025 года. Однако власти Краснодарского края не одобряют это: инфраструктура региона не готова, а также возможны угрозы безопасности.

Сейчас порт Сочи и прилегающая к нему инфраструктура не соответствуют требованиям для приема грузопассажирских судов. Об этом пишет «КП».

Также местные власти считают, что движение транспорта от морского порта негативно скажется на туристической привлекательности города и создаст дополнительные риски безопасности.

Кроме того, в администрации объяснили, что никаких официальных обращений от турецкой стороны по поводу захода парома в Сочи не было.

☀️ Конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!

Краснодар — родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.

Спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях.  

Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась. 

Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет! Купить билет

Автор

Василий
Пользователи интернета

Вход на «Клерк» без пароля

На этой неделе после долгих экспериментов добавили возможность авторизовываться на сайте без использования пароля. Рассказываю, как эта технология работает.

Вход на «Клерк» без пароля
5

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет