ФНС интересуется, удобно ли майнерам сдавать отчеты

Онлайн-опрос позволит оценить, насколько майнерам удобно отчитывать в налоговую о добытой цифровой валюте.

Налоговики проводят опрос среди майнеров цифровой валюты. ФНС хочет сделать процесс сдачи отчетов о добытой валюте максимально удобным и понятным.

О своем пользовательском опыте майнеры смогут рассказать в личном кабинете, где запустили онлайн-опрос.

«Опрос займет несколько минут, его результаты будут проанализированы. На основе этих данных и с учетом пожеланий пользователей сервис по сдаче отчетов о намайненной цифровой валюте будет доработан», — сказано на сайте ФНС.

Майнеры обязаны каждый месяц отчитываться о добытой цифровой валюте. Очередной срок подачи отчета — 20 декабря 2025 года за ноябрь.