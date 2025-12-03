⛄ Для пенсионеров могут ввести предновогоднюю выплату
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает ввести «Новогодний капитал» — ежегодную предновогоднюю выплату для всех категорий пенсионеров.
Ее размер должен составлять пять тысяч рублей.
Такое обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову.
«В целях усиления социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей, прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты – "Новогоднего капитала" для всех категорий пенсионеров, получателей страховых и социальных пенсий по старости, в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей», — написал Чернышов.
Предполагается, что выплата не будет облагаться налогом, и ее должны получать все россияне, которым платят пенсию по старости. Срок – не позднее чем за две недели до 31 декабря года.
По мнению вице-спикера Госдумы, так пенсионеры смогут заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы. Мера продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период.
