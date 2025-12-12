8031 ЦОК КПП mobile
👀 С 2026 года плюс три вида сумм, признаваемых в составе ЕНП на ЕНС

В НК РФ расширен перечень ситуаций, влияющих на сальдо единого налогового счета и признаваемых в рамках единого налогового платежа.
На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Екатерина Болдинова — партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвокат, аттестованный налоговый консультант, LLM — рассказала о расширении состава сумм, считающихся ЕНП.

Добавилось три вида сумм, признаваемых теперь в составе ЕНП на ЕНС:

Ситуация

Сумма, признаваемая ЕНП

Представление налоговым агентом последующего уведомления об исчисленных суммах налогов

В размере превышения суммы НДФЛ, указанной в предшествующем уведомлении

Направление налогоплательщику налогового уведомления в связи с перерасчетом

В размере превышения суммы налогов указанной в налоговом уведомлении, над суммой налогов в уведомлении в связи с перерасчетом

Подача плательщиком страховых взносов последующего уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по ним, сборов, страховых взносов, РСВ

В размере превышения суммы страхового взноса, указанной в предшествующем уведомлении над суммой взноса в таком последующем уведомлении

