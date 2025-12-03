ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
Экономика России

У Центробанка РФ появилось представительство в Индии

Банк России открыл второе представительство за границей, теперь оно есть в Мумбаи.

ЦБ открыл представительство в Мумбаи. Этот шаг позволит усилить продвижение интересов финансового сектора РФ в Индии.

«Оно [представительство] станет связующим звеном между регуляторами и участниками финансового рынка России и Индии, создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества двух стран», — сказано на сайте ЦБ.

Это второе представительство российского Центробанка за рубежом. Первое появилось в Пекине в 2017 году.

