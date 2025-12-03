Голикова назвали самые востребованные профессии в следующие 7 лет

Согласно прогнозу потребностей трудовых ресурсов, больше всего будут нужны швеи и сварщики.

Самыми востребованными профессиями в следующие семь лет будут швеи и сварщики, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? <…>. Это сварщики и швеи», — сказала Голикова.

Она уточнила, что такие данные получены в результате прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период, который на днях окончательно сформируют.