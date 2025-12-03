Компания хотела избежать принудительного взыскания с расчетного счета, а попала в уголовное дело

Фирма с долгами по налогам просила контрагентов переводить деньги за работы и услуги на счета взаимозависимого лица. Налоговики выявили эту схему и передали материалы следователям, которые возбудили уголовное дело.

Специалисты УФНС по Амурской области рассказали, что под сокрытием дохода понимается любое действие, которое делает невозможным взыскание долга. Также они привели в пример ситуацию, когда руководитель одной из строительных компаний с налоговыми долгами просил контрагентов переводить деньги за работы на расчетный счет взаимозависимого лица.

Такие транзакции были нужны, чтобы избежать принудительного взыскания с расчетного счета компании-должника. Об этом сказано на сайте ФНС.

Налоговики доказали противоправные действия генерального директора и передали материалы следователям для возбуждения уголовного дела.

В результате должник перечислил в бюджет более 90 млн рублей, а также выплатил штраф.