⚡️ Итоги дня: елочные игрушки подорожали на 11%, а шампанское на 10%, на территорию школ будут пускать по биометрии, сварщики и швеи станут самыми востребованными в РФ

Подготовили обзор главных событий дня — 3 декабря 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Новогодняя елка с украшениями подорожала на 11%. В 2025 году искусственную елку и базовый набор украшений россияне покупают на 11-14% дороже, чем в прошлом. Средний чек на новогоднюю атрибутику — 4 808 рублей.

  • Российское шампанское в среднем подорожало за год на 10,2%. При этом до новогодних праздников новых скачков цен не ожидается. В Москве литр в среднем стоит 640,6 рубля, Санкт-Петербурге — 621,4 рубля. Дороже всего игристое обойдется жителям Сахалина — в 965,6 рубля за литр, дешевле всего — уроженцам Дагестана, в 344,7 рубля за литр.

  • «Балтика» начнет производить хмель для пива под своим брендом. Пивовары создают бренд для дочернего предприятия, которое реализует проект по выращиванию хмеля в Чувашии.

  • Спрос россиян на недвижимость в Черногории осенью снизился на 21%. Эксперты связывают это с заявлениями местных властей о введении визового режима для россиян с третьего квартала 2026 года.

  • Первое место по тратам на каршеринг в сервисе «Ситидрайв» по итогам ноября 2025 года занял житель Санкт-Петербурга — около 200 тыс. рублей, на втором и третьем местах жители Москвы, чьи расходы составили около 180 тыс. на каждого.

  • На Байкале хотят запретить сплошные рубки леса. Для решения этой задачи необходимо изменить Лесной кодекс РФ.

  • Выручка организаций ИТ-отрасли в РФ в I полугодии увеличилась на 17% — до 5,5 трлн рублей.

  • Школы будут использовать биометрию для прохода на территорию. Изображения лиц школьников планируют регистрировать и хранить в Единой биометрической системе (ЕБС).

  • 31% россиян совершают импульсивные покупки из-за одиночества. 23%, напротив, откладывают крупные покупки или инвестиции, опасаясь принять решение без совета близкого человека.

  • «Зимнее яйцо» Фаберже из хрусталя и бриллиантов — пасхальный подарок императора Николая II его матери Марии Федоровне — продали на аукционе Christi’s за рекордные £ 22,9 млн с учетом комиссии (около $30,2 млн).

  • Итальянский модный дом Prada купил бренд Versace. Стоимость сделки составила $1,375 млрд.

  • В Москве пассажирам Ярославского вокзала прочитали лекцию о том, что такое ВИЧ и как он передается, а также предложили пройти экспресс-тестирование.

  • ВТБ собирается запустить оплату по QR-коду для россиян в Китае уже в 2026 году. В середине ноября ВТБ запустил оплату покупок по QR-коду во Вьетнаме. Платежи проходят в рублях с последующей конвертацией во вьетнамские донги.

  • 43% россиян не могут отличить дипфейк от реальности. Более 70% россиян сталкивались с ИИ-контентом, но менее трети знают, как это называется. 

  • Roblox перестал работать в России, игроки не могут зайти в приложение. РКН ранее предупреждал о риске блокировки платформы.

  • Швеи и сварщики станут самыми востребованными профессиями в России в ближайшие 7 лет, заявила Голикова.

Автор

DataDoc
