⚡️ Итоги дня: елочные игрушки подорожали на 11%, а шампанское на 10%, на территорию школ будут пускать по биометрии, сварщики и швеи станут самыми востребованными в РФ

Новогодняя елка с украшениями подорожала на 11%. В 2025 году искусственную елку и базовый набор украшений россияне покупают на 11-14% дороже, чем в прошлом. Средний чек на новогоднюю атрибутику — 4 808 рублей.

Российское шампанское в среднем подорожало за год на 10,2%. При этом до новогодних праздников новых скачков цен не ожидается. В Москве литр в среднем стоит 640,6 рубля, Санкт-Петербурге — 621,4 рубля. Дороже всего игристое обойдется жителям Сахалина — в 965,6 рубля за литр, дешевле всего — уроженцам Дагестана, в 344,7 рубля за литр.

«Балтика» начнет производить хмель для пива под своим брендом. Пивовары создают бренд для дочернего предприятия, которое реализует проект по выращиванию хмеля в Чувашии.

Спрос россиян на недвижимость в Черногории осенью снизился на 21%. Эксперты связывают это с заявлениями местных властей о введении визового режима для россиян с третьего квартала 2026 года.

Первое место по тратам на каршеринг в сервисе «Ситидрайв» по итогам ноября 2025 года занял житель Санкт-Петербурга — около 200 тыс. рублей, на втором и третьем местах жители Москвы, чьи расходы составили около 180 тыс. на каждого.

На Байкале хотят запретить сплошные рубки леса. Для решения этой задачи необходимо изменить Лесной кодекс РФ.

Выручка организаций ИТ-отрасли в РФ в I полугодии увеличилась на 17% — до 5,5 трлн рублей.

Школы будут использовать биометрию для прохода на территорию. Изображения лиц школьников планируют регистрировать и хранить в Единой биометрической системе (ЕБС).

31% россиян совершают импульсивные покупки из-за одиночества. 23%, напротив, откладывают крупные покупки или инвестиции, опасаясь принять решение без совета близкого человека.

«Зимнее яйцо» Фаберже из хрусталя и бриллиантов — пасхальный подарок императора Николая II его матери Марии Федоровне — продали на аукционе Christi’s за рекордные £ 22,9 млн с учетом комиссии (около $30,2 млн).

Итальянский модный дом Prada купил бренд Versace. Стоимость сделки составила $1,375 млрд.

В Москве пассажирам Ярославского вокзала прочитали лекцию о том, что такое ВИЧ и как он передается, а также предложили пройти экспресс-тестирование.

ВТБ собирается запустить оплату по QR-коду для россиян в Китае уже в 2026 году. В середине ноября ВТБ запустил оплату покупок по QR-коду во Вьетнаме. Платежи проходят в рублях с последующей конвертацией во вьетнамские донги.

43% россиян не могут отличить дипфейк от реальности. Более 70% россиян сталкивались с ИИ-контентом, но менее трети знают, как это называется.

Roblox перестал работать в России, игроки не могут зайти в приложение. РКН ранее предупреждал о риске блокировки платформы.