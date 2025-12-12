Эксперт: у ИИ и нейросетей могут быть галлюцинации, но с этим можно бороться
Чтобы избежать галлюцинации нейросетей, следует обращайся с ИИ не как со всезнающим оракулом, а как с «гиперэрудированным, но иногда бредящим стажером».
Такой совет в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» дала Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании ООО «Стандарты Аудита», член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат, 20 лет опыта в сфере налогового консалтинга, сопровождения ВЭД , эксперт проекта Правительства Москвы по поддержке малого бизнеса МБМ и корпорации МСП, автор десятков статей и курсов по бухучету и налогообложению.
Спикер объяснила, что нейросети могут генерировать несуществующие судебные прецеденты и законы, создавать изображения, не встречающиеся в реальности, и предлагать ингредиенты, которых нет в природе.
«Эти ошибки возникают из-за статистической природы прогнозирования и попыток угодить пользователю», — объяснила Людмила Ганичева.
Она привела методы борьбы с галлюцинациями нейросетей:
Использовать качественные промпты (задача, запрос в адрес ИИ).
Создавать своих агентов, загрузив нужные шаблоны, документы. Добавлять источники,
которые можно использовать.
Использовать функцию глубокого
исследования и поиска в сети.
Указать запрещающие промпты — не домысливать,
перепроверять информацию, не искать на зарубежных сайтах.
