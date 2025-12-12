Эксперт: у ИИ и нейросетей могут быть галлюцинации, но с этим можно бороться

Искусственный интеллект может что-то допридумавать или генерировать вообще несуществующие факты, судебные решения и законы.

Чтобы избежать галлюцинации нейросетей, следует обращайся с ИИ не как со всезнающим оракулом, а как с «гиперэрудированным, но иногда бредящим стажером».

Такой совет в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» дала Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании ООО «Стандарты Аудита», член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат, 20 лет опыта в сфере налогового консалтинга, сопровождения ВЭД , эксперт проекта Правительства Москвы по поддержке малого бизнеса МБМ и корпорации МСП, автор десятков статей и курсов по бухучету и налогообложению.

Спикер объяснила, что нейросети могут генерировать несуществующие судебные прецеденты и законы, создавать изображения, не встречающиеся в реальности, и предлагать ингредиенты, которых нет в природе.

«Эти ошибки возникают из-за статистической природы прогнозирования и попыток угодить пользователю», — объяснила Людмила Ганичева.

Она привела методы борьбы с галлюцинациями нейросетей: