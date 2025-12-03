Какие льготы по НДС будут действовать в 2026 году

В 2026 году компании и ИП на УСН смогут получить освобождение от уплаты НДС, если их доход не больше 20 млн рублей.

В 2026 году некоторые услуги будут освобождены от НДС. Согласно ст. 149 НК, это:

образовательные услуги, которые оказывают НКО;

медицинские услуги;

банковские операции;

услуги страховых организаций;

услуги в сфере общественного питания (рестораны, кафе, бары, а также выездное обслуживание).

НДС также не будут облагаться займы, передача в рекламных целях товаров стоимостью до 300 рублей, безвозмездная передача товаров, работ, услуг и имущественный прав на благотворительность.

Кроме того, компании и ИП могут применять пониженные ставки НДС 0%, 5%, 7% и 10%.

Освобождение от уплаты НДС на основании ст. 145 НК могут получить компании и ИП, у которых за три предшествующих последовательных месяца выручка от продажи товаров, работ или услуг не превысила 2 млн рублей.

Налогоплательщики смогут не уплачивать НДС и не сдавать декларации, если компания или ИП на УСН не превышает годовой доход в 20 млн рублей за 2025 год или текущий налоговый период. Кроме того, согласно ст. 346.43 НК, бизнес на патентной системе налогообложения (ПСН) может не платить НДС.

По ст. 145.1 НК, от НДС освобождены участники проекта «Сколково» или участники других проектов, которые подпадают под действие Федерального закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах».

