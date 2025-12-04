Минтруд назвал отрасли, где занято больше всего людей
Самыми массовыми отраслями России стали торговля и обрабатывающее производство.
Глава Минтруда Антон Котяков назвал топ-5 самых массовых отраслей по занятости.
Такими отраслями оказались:
торговля – 13,4 млн человек;
обрабатывающее производство – 10,6 млн;
строительство – 6,8 млн;
транспортировка и хранение – почти 6 млн работников;
образование – почти 5,5 млн.
Такие данные министр озвучил, выступая на Всероссийском кадровом форуме 2025.
