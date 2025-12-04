ЦОК ОК МП 02.12 Мобильный
Кадры

Минтруд назвал отрасли, где занято больше всего людей

Самыми массовыми отраслями России стали торговля и обрабатывающее производство.

Глава Минтруда Антон Котяков назвал топ-5 самых массовых отраслей по занятости.

Такими отраслями оказались:

  • торговля – 13,4 млн человек;

  • обрабатывающее производство – 10,6 млн;

  • строительство – 6,8 млн;

  • транспортировка и хранение – почти 6 млн работников;

  • образование – почти 5,5 млн.

Такие данные министр озвучил, выступая на Всероссийском кадровом форуме 2025.

