На «Клерке» вышла новая игра для бухгалтеров — «Мемори»!

На «Клерке» появился еще один способ переключиться между отчетами и проводками — новая игра «Мемори» прямо на сайте!

Название игры говорит само за себя: «Мемори» — это классическая игра на память, в которой нужно искать парные карточки, полагаясь на внимание и память, а не на бухучет и налоговый кодекс.​

Скриншот из игры «Мемори». Победа!

В игре три уровня сложности: легкий режим с полем 4×4 для быстрых игр, средний — 4×6 и сложный — 6×6 для тех, кто готов к настоящему вызову памяти. Задача проста: ищите все пары как можно быстрее, соревнуйтесь сами с собой и возвращайтесь к игре, когда захочется короткой паузы от рутины.

Игра подойдет не только любителям игр на память, но и тем, кто любит соревноваться: можно каждый раз улучшать результат, открывая все поле быстрее и за меньшее количество ходов, при этом поднимаясь в таблице лидеров.​

Поиграть в игру можно в разделе «Игры для бухгалтера» на «Клерке» или прямо по ссылке.

Найди все пары быстрее всех!