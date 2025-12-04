Законопроект об учете добровольческой службы для пенсии за выслугу лет приняли в первом чтении

Срок службы в добровольческих формированиях будут учитывать при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.

3 декабря 2025 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об учете в страховом (трудовом) стаже времени службы в добровольческих формированиях.

Служба в добровольческих формированиях сейчас уже засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости. Теперь этот период будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал справедливым зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования и будет распространен на правоотношения, возникшие с 1 июля 2025 года.