С 2026 года в паспорт можно поставить новую отметку вместо ИНН

В паспорте можно будет проставить отметку о номере записи из ЕРН.

С 1 января 2026 года можно по желанию ставить в паспорте отметку о номере записи из Единого регистра населения (ИД ЕРН).

Эта отметка заменит отметку об ИНН, пояснил замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«С 1 января 2026 года у граждан в паспортах будет ставиться новая отметка — идентификатор записи из единого федерального информационного регистра, или ИД ЕРН. Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах», — сказал Панеш.

Порядок проставления отметки ранее утвердила ФНС.

Единый регистр населения (ЕРН) содержит сведения о гражданах РФ и иностранцах, временно или постоянно проживающих в России. Оператор ГИС Единого регистра населения — ФНС.

Обязательные отметки в паспорте – штампы о регистрации и воинской обязанности. По желанию можно добавить отметки о браке, детях, загранпаспорте, ранее выданных паспортах и группе крови.

Если в паспорте уже стоит штамп с ИНН, ничего делать не нужно, старый штамп остается действительным, добавил депутат.