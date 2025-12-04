⚡️ Итоги дня: появится новый мессенджер «Молния», 40% покупок россияне делают в рабочее время, «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдут в эфир 19 декабря

Ввод многоквартирного жилья в 2026 году может сократиться на 11% — до 41 млн кв. м, а объем новых проектов — на 14%. Будет снижаться и рентабельность строительства, уже сейчас не превышающая 5-10%.

По итогам 2025 вложения в недвижимость России упадут на 40% в сравнении с прошлым годом до 800-850 млрд рублей.

Российские потребители все меньше боятся покупать дорогие товары через маркетплейсы. Так, на Ozon в январе-сентябре 2025 года было продано автомобилей на 4 млрд руб., что почти в четыре раза больше год к году, а сумки стоимостью дороже 60 тыс. руб. заказывали вдвое чаще.

Более 40% осенних покупок россияне совершают в рабочее время — с 09:00 до 18:00. В этот период чаще всего заказывают продукты, лекарства и товары первой необходимости, используя короткие перерывы между рабочими задачами.

94% опрошенных россиян совершают спонтанные покупки в магазинах товаров для строительства и ремонта. При этом 43% из них делают это часто, 13% — при каждом посещении магазина, 38% — редко, а 6% респондентов заявили, что никогда не совершают незапланированных покупок.

В Орловской области выявили новую схему мошенничества: якобы сотрудники региональной налоговой службы в телеграмм-каналах приглашают граждан записаться на семинар, требуя предоставить личную информацию — паспортные данные, номер СНИЛС и прочее.

Ситуацию вокруг банков и маркетплейсов глава ВТБ Андрей Костин проиллюстрировал анекдотом. «Нищий семечками торгует, у него другой нищий доллар попросил, а он говорит: "У меня договор с Bank of New York, я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует". Так и здесь, в принципе, у каждого своя роль должна быть».

Бывший премьер-министр, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин высказался за введение точечных мер вместо полной блокировки мессенджера WhatsApp1 (принадлежит Meta1, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

ВТБ открыл новый флагманский офис в столице Индии. Доля расчетов между Россией и Индией в нацвалютах превысила 96%.

Программа «Итоги года с Путиным» выйдет в эфир 19 декабря 2025 года.

Кинотеатры продолжают терять зрителей: за январь-ноябрь их число упало на 8%, а за пять лет аудитория сократилась почти вдвое. Это связано с ростом цен и нехваткой фильмов.

Доля китайских легковых автомобилей на рынке РФ снизилась до 44,7%. Всего в ноябре 2025 года на российском рынке было продано 127,9 тыс. легковых автомобилей, из которых 57,2 тыс. машин пришлось на китайские марки. Около трети рынка (35,6%) заняли российские бренды.

Приморские пчеловоды восстановили поставки меда в Японию. С начала года из Приморья экспортировано 221,3 тонны экологически чистого меда. В том числе в Китай — 220,8 тонны, а также партия меда в 0,5 тонны отправлена в Японию.

В начале 2026 года запустят российский мессенджер «Молния». Он ориентирован на развитие международного взаимодействия, прежде всего с Китаем. В приложении будут: социальный контент, платежи, сервисы для ведения бизнеса и трансграничной торговли.