♿ На оборудование рабочего места для инвалидов можно получить до 200 тыс. рублей
Российский бизнес получил 41 млн рублей от СФР в 2025 году.
Российские компании получили в 2025 году 41 млн рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов, сообщил Соцфонд.
Работодатели получили компенсации за расходы на оснащение рабочего пространства для инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий любой группы инвалидности.
Размер выплат составляет до 200 тыс. рублей на одно рабочее место, подчеркнули в СФР.
На эти деньги можно оборудовать новое место или доработать имеющееся с учетом индивидуальных особенностей сотрудника.
Также можно купить специальную мебель и технические приспособления. Компенсацию выплатят и за расходы на монтаж и установку.
