♿ На оборудование рабочего места для инвалидов можно получить до 200 тыс. рублей

Российский бизнес получил 41 млн рублей от СФР в 2025 году.

Российские компании получили в 2025 году 41 млн рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов, сообщил Соцфонд.

Работодатели получили компенсации за расходы на оснащение рабочего пространства для инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий любой группы инвалидности.

Размер выплат составляет до 200 тыс. рублей на одно рабочее место, подчеркнули в СФР.

На эти деньги можно оборудовать новое место или доработать имеющееся с учетом индивидуальных особенностей сотрудника.

Также можно купить специальную мебель и технические приспособления. Компенсацию выплатят и за расходы на монтаж и установку.