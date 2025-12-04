Генпрокуратура хочет изъять имущество экс-руководителя УФНС

Бывший руководитель НФС по Ингушетии и его брат — замначальника отдела камеральных проверок НДС — замешаны в коррупционном скандале. У них собираются изъять имущество на 137 млн рублей.

Генеральная прокуратура подала в Гагаринский районный суд Москвы антикоррупционный иск против экс-руководителя УФНС по Ингушетии Магомеда Куштова, его брата и членов их семей.

Прокуроры требуют изъять и обратить в доход государства имущество на сумму более 137 млн рублей, а именно: три жилых помещения в Москве, три земельных участка, жилое здание, два жилых дома, нежилое помещение в Республике Северная Осетия, жилье в Ингушетии, а также автомобили Mersedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

По версии обвинения, с 2018 по 2024 годы фигуранты дела незаконно приобрели это имущество, оформляя активы на родственников и подставных лиц.

Магомед Куштов был руководителем УФНС по Ингушетии с 2019 года до 1 ноября 2025. Его брат занимал должность замначальника отдела камерального контроля НДС.

Подготовку дела к судебному разбирательству назначили на 8 декабря 2025 года.