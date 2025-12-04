Мошенники обманывают пенсионеров под предлогом перерасчета выплат

У мошенников появилась новая схема обмана: они звонят россиянам и представляются сотрудниками Пенсионного фонда, затем объявляют о перерасчете выплат за 2016-2018 годы. Однако, чтобы его провести, нужно пройти перерегистрацию в фонде.

В ходе разговора злоумышленники выманивают персональные данные жертвы, а потом называют первые цифры номера банковской карты и предлагают сообщить остальные. Затем по классике спрашивают код из СМС-сообщения. Об этом пишут «РИА Новости».

Пенсионеры, которые согласились продиктовать код мошенникам, лишаются всех средств с банковской карты.