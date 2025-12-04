🔒 Роскомнадзор заблокировал FaceTime

По данным правоохранителей, сервис аудио- и видеозвонков FaceTime используется для вербовки террористов и совершения мошеннических действий.

Сервис FaceTime для видео- и аудиозвонков пользователей iPhone заблокировали на территории РФ.

Такое решение принял Роскомнадзор со ссылкой на данные правоохранительных органов, которые заявили, что FaceTime используется для организации и проведения террористических действий.

«По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — сказано в сообщении РКН.

Пользователи с осени 2025 года начали замечать перебои в работе сервиса в России.