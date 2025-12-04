ФНС уточнила, как правильно настроить ККТ при переходе на АУСН
Когда предприниматель меняет налоговый режим, ему нужно внести изменения в настройки кассового аппарата. Если бизнес на АвтоУСН, следует указать тип системы налогообложения — УСН.
В чате ФНС появился вопрос о том, какую систему налогообложения указать при регистрации ККТ, если пока нельзя выбрать АУСН.
Представитель налоговой ответил, что при смене налогового режима нужно внести изменения в настройки ККТ в отношении применяемого типа системы налогообложения.
Однако в программе нельзя выбрать именно АУСН, поэтому следует указать УСН.
