ФНС уточнила, как правильно настроить ККТ при переходе на АУСН

Когда предприниматель меняет налоговый режим, ему нужно внести изменения в настройки кассового аппарата. Если бизнес на АвтоУСН, следует указать тип системы налогообложения — УСН.

В чате ФНС появился вопрос о том, какую систему налогообложения указать при регистрации ККТ, если пока нельзя выбрать АУСН.

Представитель налоговой ответил, что при смене налогового режима нужно внести изменения в настройки ККТ в отношении применяемого типа системы налогообложения.

Однако в программе нельзя выбрать именно АУСН, поэтому следует указать УСН.

