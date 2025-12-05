🍭 Назвали среднюю стоимость сладкого новогоднего подарка детям в 2025 году
Сладкий новогодний подарок в 2025 году обойдется россиянам в среднем в 679 рублей.
Такие данные получил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
«Сладкий новогодний подарок (в наборе) — медианная цена 679 рублей, на 9% выше. Число покупок — выше на 7%», — отметили авторы исследования.
По мнению экспертов, на рост продаж повлияла маркетинговая стратегия розницы.
В 2025 году праздничный ассортимент поступил в магазины и на маркетплейсы гораздо раньше, чем в прошлом. Начало активных продаж сместилось на октябрь, обеспечив высокие объемы выручки еще до наступления календарной зимы. Таким образом, значительная часть спроса была реализована заранее.
В ноябре этот тренд продолжился за счет массовых распродаж в «черную пятницу» и 11 ноября, добавили аналитики.
В ходе исследования изучили продажи с 1 октября по 25 ноября 2024 и 2025 годов.
Начать дискуссию