🍭 Назвали среднюю стоимость сладкого новогоднего подарка детям в 2025 году

Средняя стоимость сладкого составляет около 700 рублей – на 9% больше, чем год назад.

Сладкий новогодний подарок в 2025 году обойдется россиянам в среднем в 679 рублей.

Такие данные получил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

«Сладкий новогодний подарок (в наборе) — медианная цена 679 рублей, на 9% выше. Число покупок — выше на 7%», — отметили авторы исследования.

По мнению экспертов, на рост продаж повлияла маркетинговая стратегия розницы.

В 2025 году праздничный ассортимент поступил в магазины и на маркетплейсы гораздо раньше, чем в прошлом. Начало активных продаж сместилось на октябрь, обеспечив высокие объемы выручки еще до наступления календарной зимы. Таким образом, значительная часть спроса была реализована заранее.

В ноябре этот тренд продолжился за счет массовых распродаж в «черную пятницу» и 11 ноября, добавили аналитики.

В ходе исследования изучили продажи с 1 октября по 25 ноября 2024 и 2025 годов.