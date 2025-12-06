За наличные расчеты по сделкам купли-продажи имущества с иностранцами будет штраф

Расчеты в наличной форме при сделках купле-продажи имущества с иностранными гражданами недопустимы.

Согласно положениям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», при сделках покупки или продажи имущества, гражданам России необходимо проводить валютные операции с нерезидентами РФ (иностранными гражданами) через расчетные счета в безналичной форме.

Нерезидентом признается лицо, не имеющее вида на жительство (ВНЖ) или паспорта гражданина РФ.

Расчеты с нерезидентами наличкой, минуя банковские счета, признаются незаконной валютной операцией и влекут административную ответственность, предупреждают налоговики.

Административный штраф за это — от 20 до 40% суммы сделки.