Впервые в России рассчитали «формулу счастья бухгалтера»

Свое профессиональное благополучие бухгалтеры оценили на 7,13 из 10. Счастье бухгалтеров формируют три фактора: технологии, командная среда и формат работы.

Финлид от Точка Банка первым в России рассчитал «формулу счастья бухгалтера». Это математическая модель профессионального благополучия.

В нее вошли 10 ключевых параметров, а каждый участник опроса оценивал их важность и уровень своей удовлетворенности по данным показателям. Итоговый индекс счастья составил 7,13 из 10. Об этом сказано в исследовании. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Перечень параметров:

достойное вознаграждение (DV);

эмоциональная безопасность (ES);

work-life balance (WL);

автоматизация (AU);

карьера (C);

уважение (P);

коллектив (K);

развитие (ED);

поддержка руководителя (L);

возможность удаленной работы (R).

В среде бухгалтеров автоматизация стала одним из самых важных параметров (8,0 баллов). Это говорит о том, что цифровая трансформация сильно улучшила жизнь специалистов.

«Когда автоматизация берет на себя рутину, то снижается тревога за дедлайны, легче переживаются отчетные периоды, проще держать баланс между работой и личной жизнью», — сказал продакт-менеджер в сервисе «Финлид» в Точка Банке Дмитрий Почивалин.

Также важна эмоциональная безопасность, которая набрала 8,97 баллов, и поддержка руководителя — 9,06. Разрыв между ожиданиями и реальностью достигает 1,6-1,8 балла, что говорит о том, что бухгалтеры хотят больше конструктивной коммуникации и качественных управленческих практик.

Самый большой дефицит — в развитии за счет компании. Параметр с самым большим разрывом в исследовании — 2,38 балла. Бухгалтеры хотят учиться, но корпоративных программ им недостаточно, большинство обучается самостоятельно.

Бухгалтеры воспринимают удаленную работу как комфортное условие, но не главный фактор благополучия.

Специалисты по учету опираются преимущественно на три фактора — технологии, командная среда и формат работы. Это формирует тот фундамент, который обеспечивает высокий итоговый индекс счастья бухгалтеров.