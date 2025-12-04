💬 В мессенджере MAX можно задать вопрос Путину

Пользователи мессенджера MAX смогут прислать свои вопросы Президенту Владимиру Путину. Он ответит на них в программе «Итоги года с Владимиром Путиным», которая состоится 19 декабря 2025 года.

Отправить сообщение в формате видео или текста могут россияне любого возраста. Об этом сказано в пресс-релизе компании VK.

Сбор вопросов начнется 4 декабря в 15:00 мск. Присылать сообщения можно вплоть до окончания программы. Редактор «Клерка» проверил, что отправить свой вопрос можно уже сейчас.

Чтобы задать вопрос Президенту, нужно найти чат-бот «Итоги года с В. Путиным» в поиске мессенджера. Затем нажать «Начать» и поделиться номером телефона для обратной связи по обращению, а также указать ФИО, населенный пункт и возраст, по желанию — адрес электронной почты. После появится возможность загрузить видео с обращением или отправить текстовый вопрос.