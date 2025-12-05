Пенсионерам предложили доплачивать не меньше 1,5 прожиточного минимума каждый год

Чтобы поддержать пенсионеров, депутаты предложили ввести ежегодную доплату к страховой части пенсии по старости.

4 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о ежегодной доплате к страховой пенсии.

Согласно документу, пенсионеры каждый год будут получать доплату к страховой пенсии по старости не меньше 1,5 величины прожиточного минимума по России в целом на соответствующий год. Например, в 2025 году доплата бы составила около 22 875 рублей.

«Установление фиксированного размера доплаты обусловлено принципом социальной справедливости, поскольку наибольшую относительную прибавку к своему доходу получат пенсионеры с самыми низкими пенсиями, чье финансовое положение наиболее шатко», — сказано в пояснительной записке.

Средства будут адресно направляться именно тем, кто в них нуждается больше всего.

Также законопроект предусматривает простую и прозрачную процедуру назначения выплат, а сама доплата придет не позднее окончания календарного года. Это позволит пенсионерам решить наиболее острые финансовые проблемы и подготовиться к зимнему периоду. Например, оплатить возросшие счета ЖКУ, купить нужные лекарства.

Ежегодную доплату к страховой пенсии назначат без подачи заявления — на основании данных, которые есть в распоряжении органа пенсионного обеспечения.