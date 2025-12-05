ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
Пенсионный возраст

К 2028 году завершится пенсионная реформа: какой возраст выхода на пенсию для 2026 года

2026 год – предпоследний в пенсионной реформе. В этом году выходят на пенсию мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года.

До 2028 года продлится пенсионная реформа, после чего выход на пенсию будет проходить по общему правилу:

  • мужчины — в 65 лет;

  • женщины — в 60.

В 2025 году новых пенсионеров по старости не было. Исключение – россияне, у которых было право на досрочную пенсию: многодетные матери, работники Крайнего Севера и т. д.

В 2026 году на пенсию на общих основаниях выйдут мужчины 1962 года рождения (в 64 года) и женщины 1967 года рождения (в 59 лет).

График выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин в 2026 и 2028 году:

Пол

Год рождения

Пенсионный возраст  

Когда назначат пенсию 

Мужчины

1962

64 года

2026 год

Мужчины

1963 и далее

65 лет

2028 год и далее

Женщины

1967

59 лет

2026 год

Женщины

1968 и далее

60 лет

2028 год и далее

Также для выхода на пенсию учитывают стаж и пенсионные баллы.

С 2026 года для права на пенсию нужно не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 ИПК.

Но можно добровольно отказаться от выхода на пенсию в срок, тогда пенсия в будущем вырастет. При выходе на пенсию будут применяться коэффициенты повышения фиксированной выплаты и ИПК.

