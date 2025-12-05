К 2028 году завершится пенсионная реформа: какой возраст выхода на пенсию для 2026 года
До 2028 года продлится пенсионная реформа, после чего выход на пенсию будет проходить по общему правилу:
мужчины — в 65 лет;
женщины — в 60.
В 2025 году новых пенсионеров по старости не было. Исключение – россияне, у которых было право на досрочную пенсию: многодетные матери, работники Крайнего Севера и т. д.
В 2026 году на пенсию на общих основаниях выйдут мужчины 1962 года рождения (в 64 года) и женщины 1967 года рождения (в 59 лет).
График выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин в 2026 и 2028 году:
Пол
Год рождения
Пенсионный возраст
Когда назначат пенсию
Мужчины
1962
64 года
2026 год
Мужчины
1963 и далее
65 лет
2028 год и далее
Женщины
1967
59 лет
2026 год
Женщины
1968 и далее
60 лет
2028 год и далее
Также для выхода на пенсию учитывают стаж и пенсионные баллы.
С 2026 года для права на пенсию нужно не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 ИПК.
Но можно добровольно отказаться от выхода на пенсию в срок, тогда пенсия в будущем вырастет. При выходе на пенсию будут применяться коэффициенты повышения фиксированной выплаты и ИПК.
