🏡 Стоимость частных домов в Краснодарском крае выросла на 13%
За три года средняя стоимость частного дома в Краснодарском крае выросла почти на 13%.
«За три года в среднем дача или коттедж на курорте в Краснодарском крае выросли в цене на 12,8% — до 19,7 млн рублей», — сказали аналитики федерального портала «Мир квартир».
С 2022 года цены на недвижимость росли на всех курортах Краснодарского края. Лидером по стоимости квадратного метра стал Туапсе, где цены подскочили на 36,3%. Меньше всего жилье подорожало в Новороссийске — на 17,4%. Стоимость квадратного метра в Сочи выросла на 24%, в Геленджике — на 22%, а в Анапе — на 32,7%.
В среднем стоимость квадратного метра на побережье составляет 129,2 тыс. рублей. Это на 25,6% больше, чем в 2022 году.
☀️ Конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!
Краснодар — родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.
Спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях.
Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.
Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась.
Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет! Купить билет
Начать дискуссию