🏡 Стоимость частных домов в Краснодарском крае выросла на 13%

С 2022 по 2025 год средняя цена домов на Кубани подскочила до 19,7 млн рублей.

За три года средняя стоимость частного дома в Краснодарском крае выросла почти на 13%.

«За три года в среднем дача или коттедж на курорте в Краснодарском крае выросли в цене на 12,8% — до 19,7 млн рублей», — сказали аналитики федерального портала «Мир квартир».

С 2022 года цены на недвижимость росли на всех курортах Краснодарского края. Лидером по стоимости квадратного метра стал Туапсе, где цены подскочили на 36,3%. Меньше всего жилье подорожало в Новороссийске — на 17,4%. Стоимость квадратного метра в Сочи выросла на 24%, в Геленджике — на 22%, а в Анапе — на 32,7%.

В среднем стоимость квадратного метра на побережье составляет 129,2 тыс. рублей. Это на 25,6% больше, чем в 2022 году.