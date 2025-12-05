С 2026 года станет больше оснований для восстановления расходов при исчислении НДД

Расширен список оснований для восстановления расходов по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

С 2026 года будет действовать новый уточненный порядок восстановления фактических расходов при исчислении налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Об этом сказано в Федеральном законе от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе).

Восстановить расходы будет нужно:

при уменьшении сумм налогов, сборов, страховых взносов и стоимости приобретенных товаров, имущественных прав, которые ранее учли в составе фактических расходов;

списании кредиторской задолженности по основаниям, предусмотренным п. 18 ст. 250 НК, при условии, что она возникла в связи с расходами, ранее учтенными при исчислении НДД.

«В налоговой декларации по НДД при отражении восстановленных расходов по новым основаниям в строке 010 приложения № 4 к разделу 2 применяется код 100», — сказано на сайте ФНС.

Контрольные соотношения показателей в декларациях также привели в соответствие с этими изменениями.