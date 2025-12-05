📄 В личном кабинете ФНС можно получить справку о банковских счетах

Пользователи личного кабинета могут быстро получить сведения о банковских счетах, вкладах и электронных средствах платежа.

Получить информацию о банковских счетах можно в электронном виде через сервис личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.

Справка показывает сведения о состоянии банковских счетов, в том числе вкладов и электронных средствах платежа. Об этом сказано на сайте ФНС.

Чтобы сформировать документ, нужно перейти в раздел «Сведения о счетах физических лиц». При запросе можно выбрать форму справки:

форма 9Ф — для информации об открытых банковских счетах;

форма 67Ф — для всех счетов.

Информация будет представлена в форматах pdf и xml и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.