С 14 декабря 2025 не будет ограничений по суммам банковских гарантий для таможни
С 14 декабря 2025 года вступает в силу закон от 13.12.2024 № 475-ФЗ, снимающий ограничение по максимальным суммам одной и всех одновременно действующих гарантий, которые выдают банки из реестра Федеральной таможенной службы.
Сейчас для банков есть ограничения по гарантиям для ФТС:
по максимальной сумме одной гарантии;
совокупному лимиту всех одновременно действующих гарантий, выданных одним банком.
С 14 декабря банки из реестра ФТС получили право самостоятельно определять суммы гарантий – ст. 24 закона от 13.12.2024 № 475-ФЗ.
Для гарантий, выданных ВЭБ.РФ или Евразийским банком развития, будут действовать лимиты, установленные Правительством.
