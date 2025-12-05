ЦОК ОК МП 04.12 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН →
ВЭД

С 14 декабря 2025 не будет ограничений по суммам банковских гарантий для таможни

Отменяется условие о максимальных суммах одной и всех одновременно действующих гарантий, которые выдал банк из реестра ФТС.

С 14 декабря 2025 года вступает в силу закон от 13.12.2024 № 475-ФЗ, снимающий ограничение по максимальным суммам одной и всех одновременно действующих гарантий, которые выдают банки из реестра Федеральной таможенной службы. 

Сейчас для банков есть ограничения по гарантиям для ФТС:

  • по максимальной сумме одной гарантии;

  • совокупному лимиту всех одновременно действующих гарантий, выданных одним банком.

С 14 декабря банки из реестра ФТС получили право самостоятельно определять суммы гарантий – ст. 24 закона от 13.12.2024 № 475-ФЗ.

Для гарантий, выданных ВЭБ.РФ или Евразийским банком развития, будут действовать лимиты, установленные Правительством.

Разберем все нюансы таможенного и валютного законодательства на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году». Вы научитесь заполнять декларации, рассчитывать и уплачивать пошлины, НДС и налог на прибыль. Сможете вести расчеты в период санкций через платежных агентов.

Цена курса со скидкой 72 %: 9 900 ₽ вместо 35 200 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Автор

Клеверенс
Бухгалтерский учет

Перемещение имущества между держателями: как провести операцию без ошибок и бумажной волокиты

В этой статье разберём, как правильно организовать перемещение имущества между материально ответственными лицами, какие документы необходимо оформить и как современные технологии помогают избежать типичных ошибок в этом процессе.

Перемещение имущества между держателями: как провести операцию без ошибок и бумажной волокиты

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет