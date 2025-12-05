С 14 декабря 2025 не будет ограничений по суммам банковских гарантий для таможни

Отменяется условие о максимальных суммах одной и всех одновременно действующих гарантий, которые выдал банк из реестра ФТС.

С 14 декабря 2025 года вступает в силу закон от 13.12.2024 № 475-ФЗ, снимающий ограничение по максимальным суммам одной и всех одновременно действующих гарантий, которые выдают банки из реестра Федеральной таможенной службы.

Сейчас для банков есть ограничения по гарантиям для ФТС:

по максимальной сумме одной гарантии;

совокупному лимиту всех одновременно действующих гарантий, выданных одним банком.

С 14 декабря банки из реестра ФТС получили право самостоятельно определять суммы гарантий – ст. 24 закона от 13.12.2024 № 475-ФЗ.

Для гарантий, выданных ВЭБ.РФ или Евразийским банком развития, будут действовать лимиты, установленные Правительством.

