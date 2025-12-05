ФНС: как вести учет на ПСН при разных налоговых ставках

Если ИП на патенте ведет деятельность со ставкой 0% и с другой ставкой – все равно нужно вести раздельный учет.

Если налогоплательщик занимается деятельностью, в отношении которой применяется ПСН с нулевой ставкой, и деятельностью на патенте со ставкой 6%, или совмещает с другими режимами налогообложения – то этот налогоплательщик обязан вести раздельный учет доходов.