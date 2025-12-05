Кабмин выделил дополнительные 670 млн рублей на пенсии жителей новых регионов РФ
Всего за 2025 год на пенсионное обеспечение жителей новых регионов из федерального бюджета выделили больше 23 млрд рублей.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 4 декабря 2025 года № 3585-р, по которому на пенсионное обеспечение жителей новых регионов дополнительно направят 670 млн рублей.
«Дополнительное федеральное финансирование позволит обеспечить выплаты пенсий в соответствии с региональным законодательством в январе 2026 года», — сказано на сайте кабмина.
Всего в 2025 году на пенсии жителям новых регионов их федерального бюджета направили свыше 23,4 млрд рублей.
Начать дискуссию