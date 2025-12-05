⏳ Компании должны заявить о налогооблагаемом имуществе до 31 декабря 2025 года

В ФНС нужно передать сведения о транспорте и недвижимости, если налоговая база считается по кадастровой стоимости.

Организации должны сообщать в ФНС о наличии у них недвижимости, налоговая база по которой определяется как кадастровая стоимость, а также транспортных средств. Сделать это нужно до 31 декабря 2025 года.

«Сообщение следует направить в том случае, если за период владения объектом имущества в отношении него налоговые органы не присылали сообщений об исчисленных суммах соответствующего налога», — сказано на сайте ФНС.

Также об имуществе нужно сообщить, если в отношении объекта организация не применяет налоговую льготу.

К сообщению нужно приложить копии документов, которые подтверждают право собственности: для недвижимости — правоустанавливающие документы, для транспорта — свидетельство о государственной регистрации.