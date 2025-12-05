ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
С 2026 года АУСН вводится в Ростовской области

Предпринимателям Ростовской области упростят ведение бизнеса.

Специалисты УФНС Ростовской области рассказали о налоговых изменениях в региональном законодательстве.

Так, с 2026 года в Ростовской области вводится АвтоУСН – специальный налоговый режим, который позволит налогоплательщикам вести деятельность с минимальными затратами.

Расчет налогов и формирование отчетности выполняются автоматически на основании данных, поступающих в ФНС.

Введение АУСН в Ростовской области с 2026 года направлено на упрощение ведения бизнеса и снижение налоговых издержек, говорится в сообщении налоговой.

