С 2026 года АУСН вводится в Ростовской области
Предпринимателям Ростовской области упростят ведение бизнеса.
Специалисты УФНС Ростовской области рассказали о налоговых изменениях в региональном законодательстве.
Так, с 2026 года в Ростовской области вводится АвтоУСН – специальный налоговый режим, который позволит налогоплательщикам вести деятельность с минимальными затратами.
Расчет налогов и формирование отчетности выполняются автоматически на основании данных, поступающих в ФНС.
Введение АУСН в Ростовской области с 2026 года направлено на упрощение ведения бизнеса и снижение налоговых издержек, говорится в сообщении налоговой.
