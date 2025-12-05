У сервиса ФНС новый функционал: можно оценить качество электронных копий учредительных документов

Налоговики хотят получить обратную связь от пользователей, чтобы доработать сервис по предоставлению копий учредительных документов юридического лица в электронном виде.

На сайте ФНС есть онлайн-сервис, который позволяет получить электронные копии учредительных документов компаний.

Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться в ЕСИА. Документы предоставят бесплатно и за несколько минут. Об этом сказано на сайте ФНС.

В конце 2025 года появился новый функционал, который позволяет направить в налоговую обращения о полноте и качестве полученных копий. Если что-то пошло не так — можете смело жаловаться.

Обращения нужны, чтобы пользователи могли взаимодействовать с ведомством и быстро решать вопросы. Сервис по получению копий доработают на основе обратной связи.