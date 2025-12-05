❌ Справку о самозанятости нельзя получить в бумажном виде

Самозанятому понадобилась справка о постановке на учет в качестве плательщика НПД, причем в бумажном виде. По закону такой документ получить нельзя, справка будет только в электронном виде.

В чате ФНС пользователь уточнил, где можно получить справку о самозанятости по КНД 1122035. Документ нужен именно в бумажном виде с синей печатью.

Представитель налоговой ответил, что никакая инспекция не выдаст справку о постановке на учет самозанятого в бумажном виде.

«Законодательством не предусмотрена выдача справки о постановке на учет в качестве налогоплательщика НПД в бумажном виде», — сказано в чате ФНС.

Поэтому плательщики налога на профессиональный доход (НПД) могут запросить электронную справку только в приложении «Мой налог».