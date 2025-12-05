🙅 Роскачество назвало самые нежелательные подарки
Исследовательский холдинг Ромир и сеть магазинов Fix Price провели опрос об отношении россиян к подаркам.
54% опрошенных назвали самыми нежелательными подарками сертификаты на какие-либо неинтересные мероприятия, а 51% – книги по саморазвитию, которые считают «навязчивыми и бесполезными».
46% россиян не хотят получить в подарок предметы интерьера, 37% — алкоголь, 34% — неподходящую косметику или парфюмерию.
Также 43% признались, что могут подарить небольшой сувенир коллегам или дальнему родственнику, к которому не испытывают сильной симпатии.
23% могут подарить ненужную вещь, 13% – сертификат на случайное мероприятие. 10% могут подарить предмет интерьера, а книгу по саморазвитию – 8%.
«В целом более половины участников исследования (53%) считают, что главное в подарке – внимание и забота, а не его стоимость. Для четверти опрошенных (24%) идеальный подарок – это несколько небольших, но значимых вещей. При этом 17% россиян все же признают, что цена имеет значение, особенно если даритель может себе это позволить», – отметили исследователи.
В опросе участвовали 1 500 респондентов из разных регионов в возрасте от 18 до 64 лет.
Начать дискуссию