🙅 Роскачество назвало самые нежелательные подарки

Россияне не хотят получить в подарок сертификаты на мероприятия и книги по саморазвитию.

Исследовательский холдинг Ромир и сеть магазинов Fix Price провели опрос об отношении россиян к подаркам.

54% опрошенных назвали самыми нежелательными подарками сертификаты на какие-либо неинтересные мероприятия, а 51% – книги по саморазвитию, которые считают «навязчивыми и бесполезными».

46% россиян не хотят получить в подарок предметы интерьера, 37% — алкоголь, 34% — неподходящую косметику или парфюмерию.

Также 43% признались, что могут подарить небольшой сувенир коллегам или дальнему родственнику, к которому не испытывают сильной симпатии.

23% могут подарить ненужную вещь, 13% – сертификат на случайное мероприятие. 10% могут подарить предмет интерьера, а книгу по саморазвитию – 8%.

«В целом более половины участников исследования (53%) считают, что главное в подарке – внимание и забота, а не его стоимость. Для четверти опрошенных (24%) идеальный подарок – это несколько небольших, но значимых вещей. При этом 17% россиян все же признают, что цена имеет значение, особенно если даритель может себе это позволить», – отметили исследователи.

В опросе участвовали 1 500 респондентов из разных регионов в возрасте от 18 до 64 лет.