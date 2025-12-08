🥗 Набор продуктов для «Оливье» за 2025 год подорожал на 2%

Приготовление салата «Оливье» в 2025 году обойдется в 363 рубля.

Минимальная стоимость продуктов для приготовления «Оливье» на четверых в торговых сетях за год выросла на 2,1% — до 363 рублей.

Такие данные показал мониторинг аналитического центра АКОРТ.

Для подсчета брали минимальные цены по продуктам. За основу взяли самый популярный рецепт салата: картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез.

При этом овощи, яйца и майонез из набора за год подешевели:

картофель – на 31%;

лук — на 22%;

морковь — на 19%;

яйца – на 14%;

майонез — на 13%.

В среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата, набор продуктов для «Оливье» стоит 618 рублей – на 41% выше, чем в сетевом ретейле.

По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, рост стоимости новогоднего набора для «Оливье» второй год минимальный, ниже уровня инфляции.

Это говорит о системной работе ретейлеров по выстраиванию эффективных цепочек поставок и качественном взаимодействии с производителями, уверен он.