🥗 Набор продуктов для «Оливье» за 2025 год подорожал на 2%
Минимальная стоимость продуктов для приготовления «Оливье» на четверых в торговых сетях за год выросла на 2,1% — до 363 рублей.
Такие данные показал мониторинг аналитического центра АКОРТ.
Для подсчета брали минимальные цены по продуктам. За основу взяли самый популярный рецепт салата: картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез.
При этом овощи, яйца и майонез из набора за год подешевели:
картофель – на 31%;
лук — на 22%;
морковь — на 19%;
яйца – на 14%;
майонез — на 13%.
В среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата, набор продуктов для «Оливье» стоит 618 рублей – на 41% выше, чем в сетевом ретейле.
По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, рост стоимости новогоднего набора для «Оливье» второй год минимальный, ниже уровня инфляции.
Это говорит о системной работе ретейлеров по выстраиванию эффективных цепочек поставок и качественном взаимодействии с производителями, уверен он.
