С 2026 года работодателей в двух ситуациях освободили от уплаты страховых взносов

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» действительный государственный советник РФ 3 класса Минфина Любовь Котова напомнила, что единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов в отношении каждого физлица на 2026 год составит сумму, не превышающую 2 979 000 рублей. Это закреплено постановлением Правительства от 31.10.2025 № 1705.

При этом Федеральный закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ освободил от взносов суммы материальной помощи в размере не более 1 млн руб., оказываемой работодателем сотруднику при рождении ребенка. Эта льгота действует в течении первого года после рождения.

Другой Федеральный закон от 17.11.2025 № 418-ФЗ позволяет не уплачивать страховые взносы с сумм расходов работодателей (не более 12% от базы для исчисления взносов) по софинансированию накоплений сотрудников на длительный срок в виде сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений (ПДС). Это освобождение от взносов распространяется на выплаты, сделанные с 1 января 2025 года.