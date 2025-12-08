Стал известен размер минимальной зарплаты в 2026 году после вычета налогов
С 2026 года МРОТ установили в размере 27 093 рублей, однако эта сумма до вычета налога. На руках у сотрудника останется только чуть больше 23 тысяч.
В 2026 году минимальная зарплата после вычета налогов составит 23 570 рублей.
С 1 января 2026 года начнет действовать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 27 093 рубля.
При зарплате на уровне МРОТ сотрудник после уплаты НДФЛ в размере 13% получит только 23 570 рублей.
В 2025 году уровень МРОТ составлял 22 440 рублей, а с учетом НДФЛ — 19 522,8 рублей.
Комментарии1
рожай больше и не будет налога!
и всего-то надо 6-х
Если не оформлять папу или сделать их инвалидами - хватит и половины! )))))))))))