Зарплата

Стал известен размер минимальной зарплаты в 2026 году после вычета налогов

С 2026 года МРОТ установили в размере 27 093 рублей, однако эта сумма до вычета налога. На руках у сотрудника останется только чуть больше 23 тысяч.

В 2026 году минимальная зарплата после вычета налогов составит 23 570 рублей.

С 1 января 2026 года начнет действовать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 27 093 рубля.

При зарплате на уровне МРОТ сотрудник после уплаты НДФЛ в размере 13% получит только 23 570 рублей.

В 2025 году уровень МРОТ составлял 22 440 рублей, а с учетом НДФЛ — 19 522,8 рублей.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    рожай больше и не будет налога!

    и всего-то надо 6-х

    Если не оформлять папу или сделать их инвалидами - хватит и половины! )))))))))))

