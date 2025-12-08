Премиум 8012 Мобильная
Как отразить в учете летнюю и зимнюю резину, что ФНС может запросить у банка, как вести учет новогодних подарков партнерам: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 1 по 7 декабря 2025 года.

  1. Как МРОТ-2026 повлияет на выплаты работникам. Мини-курс

  2. Зимняя и летняя «резины»: как отразить в учете

  3. Как провести сверку с военкоматом в 2025-2026 годах. Мини-курс

  4. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за ноябрь 2025 года

  5. Какие данные ФНС может запросить у банка. Мини-курс

  6. Новогодние подарки партнерам: НДС, налог на прибыль, взносы

  7. Налоговая реформа – 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения и новые требования. Конспект вебинара с видео

  8. Регистрация ООО и ИП через банк: алгоритм и нюансы. Мини-курс

  9. Расчеты с работниками в новогодние праздники: зарплата, премии, отпуска, переработки

  10. Что такое реестр недобросовестных поставщиков и кто туда попадает. Мини-курс

  11. Как считают пени по УСН при утрате права на ПСН: разъяснения ФНС

