Пользователи жалуются на сбой в мессенджере MAX

В мессенджере MAX произошел сбой: пользователи не могут отправить сообщения, а у некоторых не открывается само приложение.

8 декабря 2025 года в период с 9:00 до 10:00 мск пользователи активно жаловались на сбой в работе мессенджера MAX.

На портале detector404.ru зафиксировали больше 1 тыс. сообщений о неполадках. Основные проблемы с загрузкой приложения и отправкой сообщений.

Сбой в работе мессенджера MAX 08.12.2025

Больше всего обращений поступило из Республики Калмыкия, Новосибирской, Курской, Тюменской областей и Республики Алтай.