Пользователи жалуются на сбой в мессенджере MAX
В мессенджере MAX произошел сбой: пользователи не могут отправить сообщения, а у некоторых не открывается само приложение.
8 декабря 2025 года в период с 9:00 до 10:00 мск пользователи активно жаловались на сбой в работе мессенджера MAX.
На портале detector404.ru зафиксировали больше 1 тыс. сообщений о неполадках. Основные проблемы с загрузкой приложения и отправкой сообщений.
Больше всего обращений поступило из Республики Калмыкия, Новосибирской, Курской, Тюменской областей и Республики Алтай.
Комментарии9
ура! началось!
а то - даже не прилично как то выглядело до этого: хорошо да распрекрасно, все радые и пляшут от щастя
Вот теперь - всё встало на место! Вот так - правильно.
Может там еще и мошенники есть?!
Ну так и должно быть: им же надо новозаявленную "Молнию" продвигать. Теперь и маховцев тиранить будут)