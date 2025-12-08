Премиум 8012 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН →
Пользователи интернета

Пользователи жалуются на сбой в мессенджере MAX

В мессенджере MAX произошел сбой: пользователи не могут отправить сообщения, а у некоторых не открывается само приложение.

8 декабря 2025 года в период с 9:00 до 10:00 мск пользователи активно жаловались на сбой в работе мессенджера MAX.

На портале detector404.ru зафиксировали больше 1 тыс. сообщений о неполадках. Основные проблемы с загрузкой приложения и отправкой сообщений.

Сбой в работе мессенджера MAX 08.12.2025

Больше всего обращений поступило из Республики Калмыкия, Новосибирской, Курской, Тюменской областей и Республики Алтай.

Автор

Комментарии

9
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    ура! началось!

    а то - даже не прилично как то выглядело до этого: хорошо да распрекрасно, все радые и пляшут от щастя

    Вот теперь - всё встало на место! Вот так - правильно.

  • Reaver

    Может там еще и мошенники есть?!

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Ну так и должно быть: им же надо новозаявленную "Молнию" продвигать. Теперь и маховцев тиранить будут)

ГлавнаяБух.Совет