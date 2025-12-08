АУСН появится в Республике Тыва с 1 января 2026 года

Организации и ИП из Республики Тыва смогут применять АвтоУСН, который позволит отказаться от сдачи отчетности и не платить НДС и страховые взносы.

С 1 января 2026 года компании и ИП в Тыве смогут перейти на специальный налоговый режим — Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН).

Для перехода нужно не позднее 12 января 2026 года подать уведомление в налоговую. Те, кто платит налог на профессиональный доход (НПД), смогут с 1 числа любого месяца применять АУСН, но надо до конца предыдущего месяца подать заявление о переходе.

Компании и ИП, которые только зарегистрировались, имеют право сразу применять АУСН, подав уведомление в течение 30 дней после регистрации бизнеса. Об этом сказано на сайте ФНС.

Чтобы применять АУСН, нужно соответствовать следующим критериям:

доходы за предыдущий или текущий год — не более 60 млн рублей;

численность работников — не более 5 человек;

у организации балансовая стоимость основных средств не должна превышать 150 млн рублей, а доля участия других компаний не более 25%.

АУСН предусматривает две ставки: 8% при объекте налогообложения «доходы» и 20%, если «доходы минус расходы». Также бизнесу не нужно сдавать отчетность, платить НДС и страховые взносы за сотрудников и за себя, если это ИП.

Узнайте, будет ли выгодно применять АУСН вместо УСН в 2026 году: смотрите запись вебинара!