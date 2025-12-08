Для родителей двоих и более детей могут ввести дополнительные выходные

Предлагается дать родителям больше свободного времени для общения с детьми.

ЛДПР предлагает дать право работникам, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, на получение одного дополнительного оплачиваемого выходного дня один раз в три месяца.

Об этом заявил депутат Леонид Слуцкий. Соответствующий законопроект направлен в кабмин.

Также предлагается сократить до 39 часов рабочую неделю для работников, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет.

«Депутаты ЛДПР разработали законопроект, который предоставит работникам, воспитывающим двух и более детей, возможность брать дополнительный оплачиваемый выходной один раз в три месяца. Также на усмотрение семьи можно будет накопить четыре таких дня в течение года и организовать себе и своим близким мини-отпуск», — отметил Слуцкий.

По его словам, одна из основных трудностей для работающих родителей – это невозможность заранее спланировать время для решения различных повседневных вопросов.

«Все несрочные, но важные дела откладываются в долгий ящик до следующего отпуска или длинных выходных. Люди, как белки в колесе, носятся между ворохом рабочих задач и ежедневным валом рутинных домашних обязанностей. И где взять хотя бы час на что-либо еще решительно непонятно», — сказал депутат.

Предложенная мера даст многодетным родителям больше свободного времени для общения с детьми и выполнения других семейных обязанностей, не нанося ущерб профессиональной деятельности, уверен он.