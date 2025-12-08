Премиум 8012 Мобильная
Штрафы за персональные данные

За утечку персональных данных предлагают еще больше повысить штрафы. Минцифры пока хочет подождать

Для операторов персданных за их утечку могут ввести оборотные штрафы не менее 25 млн рублей.

Сергей Миронов предложил усилить ответственность операторов персональных данных за утечку.

Утечки персональных данных – это не чей-то персональный вопрос или проблема, считает он. Это напрямую затрагивает государственную и общественную безопасность.

«А значит, законы должны соответствовать текущей ситуации. "Справедливая Россия" будет добиваться существенного ужесточения ответственности за утечки – нужны оборотные штрафы в размере не менее чем 25 млн рублей» — заявил Миронов.

Соответствующее письмо он в сентябре направил главе Правительства Михаилу Мишустину и уже получил ответ профильного министерства.

«Общий смысл сводится к тому, что надо подождать и посмотреть, как действующие меры ответственности сказываются на росте или снижении случаев утечки персональных данных», — сказал Миронов.

Но он настаивает, что действующие меры – «просто символические». Операторам порой выгоднее заплатить штраф, а не устанавливать дополнительные меры защиты.

