В MAX уже больше 87 тысяч каналов

Первым каналом-миллионником в мессенджере MAX стал «Кремль.Новости».

В национальном мессенджере MAX уже 87,7 тыс. каналов. За месяц количество выросло в шесть раз.

Общее число подписчиков составило 28 млн человек. Об этом сказано в пресс-релизе компании VK.

В мессенджере появился первый канал-миллионник «Кремль.Новости», а также к этой отметке приближается канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой», где 632 тыс. подписчиков.

Каналы в MAX запустили 14 июля 2025 года. Недавно у «Клерка» появился свой канал — подписывайтесь!