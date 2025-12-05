💥 «Клерк» вышел на новый уровень — мы запустили канал в MAX!

Чтобы точно быть на связи с аудиторией, «Клерк» открыл канал в мессенджере MAX.

У «Клерка» появился свой канал в мессенджере MAX.

Теперь мы есть практически на всех онлайн-площадках, чтобы вы могли получать свежую информацию о бухгалтерии, налогах и законах в любом удобном месте.

Присоединяйтесь к «Клерку» в MAX по ссылке!

В середине ноября 2025 года аудитория мессенджера достигла 55 млн пользователей.

Недавно мы писали, что пользователи MAX смогут получать уведомления от Госуслуг.