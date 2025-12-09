Выпускникам колледжей и вузов могут дать отсрочку от срочной службы

Каждый год 800 тысяч молодых специалистов идет служить сразу после выпускаа затем не возвращаются в профессию.

Госдума обсуждает вопрос о предоставлении отсрочки от срочной службы для выпускников колледжей и вузов. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

По ее словам, над вопросом об отсрочке работают депутаты всех фракций, сенаторы, представители профильных министерств, регионов и работодателей.

Каждый год около 800 тысяч молодых специалистов призываются на службу сразу после выпуска. Потом многие не возвращаются в профессию после армии, что негативно сказывается на кадровом обеспечении экономики.

Отсрочка на пару лет поможет молодым профессионалам закрепиться в отрасли, уверена Абрамченко.

Инициативу будут обсуждать для учета интересов государства, бизнеса и самих выпускников, добавила вице-премьер.