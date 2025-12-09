Сертификат УКЭП из мобильного приложения не влияет на возможность получить сертификат на токене

Подписать электронные документы можно с помощью мобильной электронной подписи.

Бесплатное мобильное приложение от ФНС «Моя подпись» позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в УЦ ФНС, напомнили налоговики.

При получении УКЭП нужно пройти идентификацию удобным способом:

удаленно — через Единую биометрическую систему (ЕБС);

удаленно — через заграничный биометрический паспорт;

очно — в любом отделении налоговой.

После подтверждения биометрии нужно скачать приложение. Оно бесплатное и доступно во всех магазинах приложений – App Store, Google Play и RuStore.

Сертификат УКЭП, получаемый в мобильном приложении, не влияет на возможность получить сертификат на привычном носителе — токене. Таким образом, можно владеть одновременно несколькими сертификатами, подчеркнули налоговики.

Документы, требующие подписания электронной подписью, направляются в мобильное приложение. В разделе «Подписание» можно:

отфильтровать поступившие документы за определенный период;

посмотреть поступивший документ перед подписанием;

если нашли ошибки или недостоверную информацию в документе – можно отказаться от подписания.

Приложение «Моя подпись» упрощает процесс регистрации, экономит время ИП и руководителей юрлиц и увеличивает возможности удаленного доступа к услугам ФНС, говорится в сообщении службы.